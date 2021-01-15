

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.



وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وأن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 في مدينة ماجيني، لكن هناك 3 وفيات أخرى و24 إصابة ومفقودين في مقاطعة ماموجو المجاورة، حيث انهار مستشفى وحوصر عدد من الأشخاص داخله.