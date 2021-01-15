الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 229 ألفا و386 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 229 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 23 مليون و307 ألفا و461 حالة.



وأضافت جونز هوبكنز- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 آلاف و769 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 388 ألفا و540 حالة.



يذكر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلنت أنه تم توزيع 30 مليون و628 ألفا و175 جرعة لقاح كورونا في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 11 مليونا و148 ألفا و991 جرعة على الأقل للمواطنين.