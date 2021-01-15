سفير الاتحاد الأوروبى: اتفقنا مع باشاغا على الإسراع بتشكيل حكومة ليبية موحدة

كتب رامى محيى الدين

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي، أن هناك اتفاقا مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنى فتحى باشاغا على الإسراع بتشكيل حكومة ليبية موحدة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية كاريكاتيرا يسلط الضوء على استمرار تركيا في ارسال ميليشيات مسلحة إلى ليبيا وإدخال المزيد من الميليشيات والعناصر الإرهابية إليها، لنهب ثرواتها الطبيعية وزرع الفوضى فى البلاد، حيث ندد الليبيون بمواصلة "رجب طيب أردوغان" الرئيس التركى إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس.