باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. روسيا تعتزم بدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا فى سبتمبر.. جو بايدن يهاجم ترامب: سأسعى لشفاء أمتنا من جروح ابتليت بها.. و إندونيسية تتزوج ابنها بالتبنى

كتب محمد جمال

احتجاجات جديدة فى أمريكا ضد مقتل رجل أسود نام فى سيارته على يد الشرطة

خرج المتظاهرون إلى شوارع مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم، السبت، احتجاجا على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة أدت إلى مقتل رجل أسود نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبى وسط المدينة.

القبض على مواطن أشعل نار فى السيارات بمكة وشخص صور الواقعة ونشرها

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمةأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن، قام بإشعال النار في المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية.

روسيا تعتزم بدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا فى سبتمبر

صرحت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسى، بأن لقاحين ضد فيروس كورونا طورتهما مؤسستان روسيتان، من المخطط إطلاق انتاجهما صناعيا فى شهر سبتمبر المقبل.

لثاح

مصرع 10 وإصابة 117 آخرين فى انفجار شاحنة صهريج شرقى الصين

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 117 آخرون فى انفجار شاحنة صهريج وانحرافها عن طريق سريع اليوم السبت فى مقاطعة تشجيانغ شرقى الصين.

رجل يتبول على نصب تذكارى خلال احتجاجات ضد العنصرية ببريطانيا.. صورة

أثارت الصورة ، التي التقطت وسط اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من اليمين المتطرف والشرطة ، غضبا واسع النطاق.

البرلمان الكويتى يصوت غدا على قانون الإفلاس ومنح الكويتيين مزايا وظيفية

تناقش اللجنة المالية ببرلمان الكويت غداً استكمال مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة.

وفاة 50 مصابا بفيروس كورونا فى موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.

الإنسانية غلبت العنصرية.. رجل أسود ينقذ أبيض من ضرب وسحل شرطة بريطانيا.. صور

الانسانية تغلب العنصرية.. هكذا جسدت صورة إنقاذ رجال سود لرجل أبيض خلال قيام الشرطة البريطانية بضربة وسحله.



انقاذ الرجل

رئيس تشيلى يقيل وزير الصحة على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا فى البلاد

أعفى الرئيس التشيليى، سيباستيان بينيرا، وزير الصحة فى كومة البلاد، خايميه ماناليتش، من منصبه على خلفية الانتشار المتسارع.

بوريس جونسون عن الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة: أى شخص سيهاجم سيقابل بالقانون

علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على الاشتباكات الأخيرة التي حصلت بين المتظاهرين مع الشرطة بشكل كبير خلال الساعات.

جو بايدن يهاجم ترامب ويطلق وعوده الانتخابية: سأسعى لشفاء أمتنا من جروح ابتليت بها

يبدو أن الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة في الشوارع التي أطلق شرارتها حادث وفاة جورج فلويد مما تسبب في تظاهرات كبيرة تندد بالعنصرية تجاه السود باتت هي رمانة الميزان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إنتقادات لحزب العدالة والتنمية التركى بعد إغلاق تويتر 7 آلاف حساب زائف تابعين له

وجهت الأحزاب السياسية التركة ونخبة من السياسيين الأتراك ، العديد من الإنتقادات لحزب العدالة والتنمية بعد إعلان إدارة "تويتر" إغلاق 7 الآلاف حساب زائفة تابعة للحزب.

الفارق بينهم 41 عاما.. إندونيسية تتزوج ابنها بالتبنى.. صور

تزوجت سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 65 عاما من ابنها بالتبني، البالغ من العمر 24 عاما، وعقد الثنائي مبه جامبرينج.

مفاجأة.. الضابط المتهم بقتل جورج فلويد مؤهل للحصول على مليون دولار تعويضات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن مفاجأة سيتلقاها ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد.

برلمان نيبال يوافق على خريطة جديدة مع تصاعد خلاف على الأرض مع الهند

قال المتحدث باسم البرلمان فى نيبال، إن مجلس النواب، وافق اليوم السبت على خريطة جديدة للبلاد تشمل مناطق متنازع عليها مع الهند.

فيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومناهضين للعنصرية وسط باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على محتجين فى وسط باريس حيث تجمع الآلاف فى مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.



اشتباكات

جونسون يستعد للظهور علنا للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق العام فى بريطانيا

يستعد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للظهور علنا للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق العام لمواجهة أزمة فيروس كورونا .

إصابة أغلب أعضاء مكتب الرئاسة الأوكرانى بفيروس كورونا

أعلنت مصادر تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، فى مكتب الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى.