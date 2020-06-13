اليوم السابع
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جو بايدن يهاجم ترامب ويطلق وعوده الانتخابية: سأسعى لشفاء أمتنا من جروح ابتليت بها

السبت، 13 يونيو 2020 09:25 م
جو بايدن يهاجم ترامب ويطلق وعوده الانتخابية: سأسعى لشفاء أمتنا من جروح ابتليت بها جو بايدن
ذكى مكاوى

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يبدو أن الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة في الشوارع التي أطلق شرارتها حادث وفاة جورج فلويد مما تسبب في تظاهرات كبيرة تندد بالعنصرية تجاه السود باتت هي رمانة الميزان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ستؤثر بشكل كبير على صناديق الانتخابات، وهو ما ظهر من جانب المرشح الرئاسي جو بايدن الذى أعلن عبر تويتر أول وعوده الانتخابية حين كتب: "إليكم وعودي.. سوف أسعى إلى شفاء الجروح العرقية التي ابتليت بها أمتنا منذ فترة طويلة - ولن أستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية".

 

بايدن

ثم أضاف جو بايدن بكتابة جملة أخرى قال فيها: "لا يجب أن نقبل أي شيء أقل من رئيس أمريكي"، وهو ما اعتبر إشارة من جانبه إلى ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتى ذلك فى إطار الهجوم المستمر من جانب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث سبق وغرد اليوم بقوله وهو يصف ترامب : "سوف يغير بشكل أساسى شخصية هذه الأمة، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

وأضاف: "لقد قلت منذ بداية هذه الانتخابات إننا في معركة من أجل روح هذه الأمة، هذا صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا أمهلنا دونالد ترامب ثماني سنوات في البيت الأبيض، فسوف يغير بشكل أساسي شخصية هذه الأمة، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".


جو بايدن

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ترامب وجو بايدن

انتخابات امريكا

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