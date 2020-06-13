وأوضحت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجراه مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا وجد أن 36% فقط من شعب إنجلترا يشعر بالأمان خارج المنزل، بينما وجدت إحصائية أخرى أن واحد بين كل 5 أشخاص قالوا إنهم لن تتطأ أقدامهم محلات الملابس مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون سيشدد على جهود جعل المحلات أكثر أمانا وكذلك الأرقام الأخيرة التي تُثبت استمرار انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا، لافتة إلى أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ناشد نواب البرلمان من حزب المحافظين باتباع أسلوب رئيس الوزراء في دوائرهم الانتخابية لطمأنة السكان هناك.

ونوهت الصحيفة بأن سلوك المستهلك خلال الأسابيع والشهور القادمة سيكون أمرا حيويا في تحديد مدى سرعة استعادة الاقتصاد البريطاني عافيته مرة أخرى، بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد فقد خُمس قيمته في أبريل الماضي، في أكبر تقلص يعاني منه الاقتصاد البريطاني على الإطلاق.

جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت، اليوم السبت، 202 حالة وفاة و1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41 ألف و481 حالة وإجمالي الإصابات إلى 292 ألف و950 إصابة.