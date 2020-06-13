اليوم السابع
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احتجاجات جديدة فى أمريكا ضد مقتل رجل أسود نام فى سيارته على يد الشرطة

السبت، 13 يونيو 2020 11:09 م
احتجاجات جديدة فى أمريكا ضد مقتل رجل أسود نام فى سيارته على يد الشرطة مظاهرات ضد العنصرية - أرشيفية
رويترز

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خرج المتظاهرون إلى شوارع مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم، السبت، احتجاجا على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة أدت إلى مقتل رجل أسود نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبى وسط المدينة.
 
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا، إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا، وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة، بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.
 
وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس، بعد ظهر السبت ، في أتلانتا ومن المتوقع أن تستمر طوال اليوم بتوقيت الولاية.
 
جاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.
 
وقال محققو جورجيا إن التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان يساعد تحقيقهم.
 
ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين.
 
وانتزع بروكس صاعقا من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض. وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.
 
ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به!"، وبعدها يظهر بروكس ممدا على الأرض.
 
وقال بول هوارد ، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا. 

مقتل رجل أسود

رجل أسود

مكتب التحقيقات

جورجيا

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