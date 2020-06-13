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مفاجأة.. الضابط المتهم بقتل جورج فلويد مؤهل للحصول على مليون دولار تعويضات

السبت، 13 يونيو 2020 06:51 م
مفاجأة.. الضابط المتهم بقتل جورج فلويد مؤهل للحصول على مليون دولار تعويضات
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن مفاجأة سيتلقاها ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد.

وأشارت مجلة فوربس الأمريكية، إلى أن ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الرجل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، قد يحصل على تعويضات واستحقاقات مالية خاصة بتقاعده، تصل قيمتها لمليون دولار، حتى وإن أدين بقتل فلويد".

وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الذى كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

ووجه الادعاء لتشوفين، تهمة القتل من الدرجة الثانية (القتل العمد)، كما جاء فى لائحة الاتهام والتى ورد فيها أيضا أن ما قام به تشوفين كان "عاملا مسببا رئيسيا" فى مقتل فلويد، كما تم فصل تشوفين من قسم الشرطة الذى عمل فيه منذ العام 2001.

واتسعت رقعة الاحتجاجات فى الولايات المتحدة، على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول فى عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى"


أمريكا

جورج فلويد

مينيابوليس

الشرطة الأمريكية

مينيسوتا

ترامب

الرئيس الأمريكي

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