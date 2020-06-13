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رئيس تشيلى يقيل وزير الصحة على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا فى البلاد

السبت، 13 يونيو 2020 09:35 م
رئيس تشيلى يقيل وزير الصحة على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا فى البلاد الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا
كتب محمد جمال

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أعفى الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، وزير الصحة فى كومة البلاد، خايميه ماناليتش، من منصبه على خلفية الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في تشيلى.

وأصدر بينيرا، اليوم السبت، بيانا بحسب "روسيا اليوم" أعرب فيه عن شكره لمناليتش على "خدمته النبيلة"، معلنا تعيين أوسكار إنريكي باريس وزيرا جديدا للصحة.

وتعتبر تشيلي الدولة الـ12 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ167355 حالة، والـ20 من حيث الوفيات بـ3101 حالة.

وتشهد البلاد في الأسابيع الماضية انتشارا متسارعا للإصابات بالفيروس وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية بشكل عام وخاصة البرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي.  


تشيلى

كورونا

فيروس كورونا

سيباستيان بينيرا

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