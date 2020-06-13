اليوم السابع
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إصابة أغلب أعضاء مكتب الرئاسة الأوكرانى بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 03:27 م
إصابة أغلب أعضاء مكتب الرئاسة الأوكرانى بفيروس كورونا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت مصادر تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، فى مكتب الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، ووفق موقع "سترانا" الأوكراني، فإن الفيروس وجد أيضا لدى إدارة حرس الدولة، ووفقا للموقع، فقد أصيب وزير إعادة الأراضى المحتلة مؤقتاً أليكسى ريزنيكوف بكورونا، بالإضافة إلى المستشار الرئاسى روسلان ديمتشينكو.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، لا يوجد إلى الآن أى تأكيد رسمى أوكرانى للمعلومات التى تفيد بإصابة مسئوليين كبار بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
 
ويشار إلى أنه، فى وقت سابق، أصيبت زوجة الرئيس الأوكرانى إيلينا زيلينسكى بفيروس كورونا، حيث تم حجرها صحيا عن أفراد أسرتها، وتتلقى العلاج المناسب.
 
وكانت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، قد أعلنت اليوم السبت، أنه تم تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 30506، وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطنى فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافى 409 أشخاص ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 13976. 
 
وكان المكتب الصحفى للرئاسة الأوكرانية، أعلن أن الرئيس فولوديمير زيلينسكى ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته أولينا زيلينسكا بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال المكتب الصحفى، فى بيان "الاجتماعات المباشرة ... مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة فى الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".
 
وكانت زيلينسكا، قد قالت أمس الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على فيسبوك "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أننى وعائلتى نتبع جميع القواعد... الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".
 
وأضافت، أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما، وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.
 

 


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الرئيس الاوكرانى

فلاديمير زيلينيسكى

كورونا

فيروس كورونا

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