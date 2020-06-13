الفارق بينهم 41 عاما.. إندونيسية تتزوج ابنها بالتبنى.. صور

كتب محمد جمال

تزوجت سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 65 عاما من ابنها بالتبني، البالغ من العمر 24 عاما، وعقد الثنائي مبه جامبرينج، وأردى وراس، قرانهما، وأقيم حفل الزفاف فى جنوب سومطرة في إندونيسيا.



الزفاف

ونقلت وسائل إعلام محلية بحسب "روسيا اليوم" عن العروس قولها إنها لم تكن تنوى الزواج منه عندما التقيا لأول مرة، مشيرة إلى أنها طلبت من أردي أن يتزوج، ولكنه أذهلها عندما طلب الزواج منها.

حفل الزفاف

ودفع أردى مهرا لزوجته 100000 روبية إندونيسية، أي ما يعادل ستة جنيهات إسترلينية، قبل الحفل.



