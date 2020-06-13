اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوريس جونسون عن الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة : البلطجة العنصرية لا مكان لها بشوارعنا

بوريس جونسون عن الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة: أى شخص سيهاجم سيقابل بالقانون

السبت، 13 يونيو 2020 09:25 م
بوريس جونسون عن الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة: أى شخص سيهاجم سيقابل بالقانون بوريس جونسون
ذكى مكاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على الاشتباكات الأخيرة التي حصلت بين المتظاهرين مع الشرطة بشكل كبير خلال الساعات الماضية حيث خرج ليعبر عن غضبه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بكلمات حاسمة قال فيها : " البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا، .. أي شخص يهاجم الشرطة سيقابل بالقوة الكاملة للقانون، .. وقد تم تخريب هذه المسيرات والاحتجاجات بسبب العنف وخرق المبادئ التوجيهية الحالية".

ثم أضاف بكلمات أكثر حزماً حين قال : " ليس للعنصرية أي جزء في المملكة المتحدة ويجب أن نعمل سويًا لجعل ذلك حقيقة".

 

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى الذى يتخذ فيها رئيس الوزراء البريطاني موقف حاسماً ضد أي اشتباكات مع الشرطة حيث سبق وغرد قبل أيام بقوله :" للناس الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي ولكن ليس لديهم الحق في مهاجمة الشرطة... هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

على جانب آخر استمرت الوقفات الاحتجاجية ضد العنصرية فى بريطانيا، حيث شارك الآلاف من ​المحتجين في​ ​مسيرة​ "حياة السود مهمة"  بشوارع بريطانيا تنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد.

حيث احتشد الآلاف في شوارع بريطانيا على الرغم من مناشدات الحكومة البريطانية لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.


بوريس جونسون

اخبار بوريس جونسون

مظاهرات بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

اشتباكات بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة