بوريس جونسون عن الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة: أى شخص سيهاجم سيقابل بالقانون

ذكى مكاوى

علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على الاشتباكات الأخيرة التي حصلت بين المتظاهرين مع الشرطة بشكل كبير خلال الساعات الماضية حيث خرج ليعبر عن غضبه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بكلمات حاسمة قال فيها : " البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا، .. أي شخص يهاجم الشرطة سيقابل بالقوة الكاملة للقانون، .. وقد تم تخريب هذه المسيرات والاحتجاجات بسبب العنف وخرق المبادئ التوجيهية الحالية".

ثم أضاف بكلمات أكثر حزماً حين قال : " ليس للعنصرية أي جزء في المملكة المتحدة ويجب أن نعمل سويًا لجعل ذلك حقيقة".



بوريس جونسون

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى الذى يتخذ فيها رئيس الوزراء البريطاني موقف حاسماً ضد أي اشتباكات مع الشرطة حيث سبق وغرد قبل أيام بقوله :" للناس الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي ولكن ليس لديهم الحق في مهاجمة الشرطة... هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

على جانب آخر استمرت الوقفات الاحتجاجية ضد العنصرية فى بريطانيا، حيث شارك الآلاف من ​المحتجين في​ ​مسيرة​ "حياة السود مهمة" بشوارع بريطانيا تنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد.

حيث احتشد الآلاف في شوارع بريطانيا على الرغم من مناشدات الحكومة البريطانية لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.