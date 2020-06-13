رجل يتبول على نصب تذكارى خلال احتجاجات ضد العنصرية ببريطانيا.. صورة

كتب محمد جمال

أثارت الصورة ، التي التقطت وسط اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من اليمين المتطرف والشرطة ، غضبا واسع النطاق ، وهى حملة لتحديد هوية الرجل الذى أطلق عليه "إحراج بريطانيا" ، وتدعو إلى إرساله إلى السجن حيث تبول الرجل بجوار نصب تذكارى لكيث بالمر ، وهو الضابط الذى قتل فى هجوم وستمنستر الإرهابي.

وقال النائب توبياس إلوود إن صورة الرجل الذي يتبول بجوار النصب التذكارى كانت "بغيضة".، وغرد النائب عن حزب المحافظين لبورنموث إيست ورئيس لجنة اختيار الدفاع صورة للرجل وكتب: "عار مطلق على هذا الرجل.





وأضاف في مقابلة مع "بي بي سي" إنه يجب على الرجل أن يتقدم وأن يعتذر ، مضيفًا أنه "يشعر بالاشمئزاز" وأن الصورة كانت "واحدة من أكثر الصور المزعجة" التى شاهدها.

وقال السيد إلوود: "إننا نمر بفترة صعبة للغاية من التأمل الذاتى هنا ، وهو محق تمامًا بالنسبة لنا أن ننظر إلى الوراء ونناقش منذ فترة طويلة ماضينا المعقد وربما نكون أكثر وعياً وانتقاداً لتاريخنا".

وأضاف: "لكن مجموعات الأقلية اليمينية المتطرفة الراغبة في القدوم إلى لندن بحجة الدفاع عن الآثار ، ومع ذلك نرى أن مثل هذه الآثار يتم التعامل معها بهذه الطريقة ، توضح إلى أي مدى يجب أن يذهب هذا الجيل".