إنتقادات لحزب العدالة والتنمية التركى بعد إغلاق تويتر 7 آلاف حساب زائف تابعين له

كتب مصطفى عنبر

وجهت الأحزاب السياسية التركة ونخبة من السياسيين الأتراك ، العديد من الإنتقادات لحزب العدالة والتنمية بعد إعلان إدارة "تويتر" إغلاق 7 الآلاف و 340 حساب زائفة تابعين للحزب، فيما علق رئيس الحزب الديمقراطى على باباجان "لا يمكن أن تحكم بلد بالتزييف والمكائد."

وقال على بابا جان الرئيس العام للحزب الديمقراطى التركى ، " أن هذا شىء يدعو للخجل. وسوف نستمر فى قولنا أن تركيا لا يمكن إدراتها بالتزييف والمكائد."

بينما كان رد وزير الصناعة والتكنولوجيا فى حكومة العدالة والتنمية مصطفى فارانك على تصريحات على باباجان:" هذا الصديق يريد أن تحكم تركيا بتقارير الشركات الأمريكية والجامعات الغربية، وحتى يذهب هذا الشغف الذى لديه يمكنه أن يذهب ويبايع تلك الشركات الأجنبية."

وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت تعطيل آلاف الحسابات المزيفة الداعمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان الخميس الماضى ، إنه تم تعليق عمل ما إجماله 7340 حسابا في تركيا لانتهاك سياساتها بشأن التلاعب.

بحسب الإحصاءات الرسمية التركية، فإن نحو اثني عشر مليون شخص في تركيا يستخدمون بفعالية موقع "تويتر"، ما يضع تركيا في المرتبة السادسة عالميا، والثانية في القارة الأوروبية في استخدامه.