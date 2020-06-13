روسيا تعتزم بدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا فى سبتمبر

كتب محمد عبد المجيد

صرحت تاتيانا جوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسى، بأن لقاحين ضد فيروس كورونا طورتهما مؤسستان روسيتان، من المخطط إطلاق انتاجهما صناعيا فى شهر سبتمبر المقبل، وقالت جوليكوفا خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، "فيما يتعلق بالمواعيد المتوقعة لظهور اللقاح .. هناك ثلاث مؤسسات تتصدر (العملية).. منها معهد "جاماليا" الوطنى الروسى (لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية)، الذى يعمل بالتعاون مع معهد رقم 48 التابع لوزارة الدفاع، وتخطط المؤسستان لإجراء التجارب السريرية من يوليو إلى أغسطس".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تابعت، "من المتوقع حصولهما على شهادة التسجيل الحكومى لللقاح فى أغسطس، ليكون سبتمبر موعدا مفترضا لبدء الإنتاج".

وذكرت جوليكوفا أن جهة أخرى، هو مركز "فيكتور" الحكومى التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، يتبع نفس الجدول الزمنى تقريبا لوضع اللقاح، موضحة أن فترة التجارب السريرية فى المركز ستمتد إلى سبتمبر، وفى نفس الشهر يتوقع الحصول على شهادة التسجيل، والانتقال إلى مرحلة إطلاق الإنتاج الصناعي.

وأشارت جوليكوف، إلى وجود مؤسسة أخرى، يقضى برنامج عملها بوضع اللقاح خلال العام الجاري، وهو معهد بطرسبورغ العلمى لدراسة اللقاحات والمصول التابع للوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا.

وحسبما ذكرت جوليكوفا، فإن هذا المعهد يتأخر جدوله الزمنى قليلا عن المؤسستين المذكورتين أعلاه، حيث سيجرى الاختبارات السريرية فيه من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيبدأ بإنتاج اللقاح صناعيا اعتبارا من ديسمبر أيضا.