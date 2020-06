فيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومناهضين للعنصرية وسط باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على محتجين فى وسط باريس حيث تجمع الآلاف فى مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وأطلقت الشرطة قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء، وفقا لما ذكره صحفي من رويترز في مكان الواقعة.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة. وتراوري رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس. وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

Chaos level is rising in #Paris at #BlackLivesMatter protests.pic.twitter.com/JvXVqAmlUT