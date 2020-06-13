الإنسانية غلبت العنصرية.. رجل أسود ينقذ أبيض من ضرب وسحل شرطة بريطانيا.. صور

كتب محمد جمال

الانسانية تغلب العنصرية.. هكذا جسدت صور إنقاذ رجال سود لرجل أبيض خلال قيام الشرطة البريطانية بضربة وسحله أثناء مظاهرات ضد العنصرية بوسط العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب صحيفة" ميرور البريطانية" قام الرجل بحمل الرجل الأبيض واستخلاصه من أيدى الشرطة البريطانية غارقا فى دمائه وحملوة على الأكتاف وقاموا بترديد شعارات ضد العنصرية.



جانب من انقاذ الرجل من يد شرطة بريطانيا

واستمرت الوقفات الاحتجاجية ضد العنصرية فى بريطانيا، حيث شارك الآلاف من ​المحتجين في​ ​مسيرة​ "حياة السود مهمة" بشوارع بريطانيا تنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، واحتشد الآلاف في شوارع بريطانيا على الرغم من مناشدات الحكومة البريطانية لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.



انقاذ الرجل