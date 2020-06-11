أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز الأخبار:

الصحة: تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

هيئة الدواء: مضادات التجلط والأسبرين لا تستخدم للوقاية من كورونا

التعليم: توفير بوابة تعقيم بالثانوية العامة تستخدم مواد مطهرة غير ضارة