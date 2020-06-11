أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
الصحة: تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة
هيئة الدواء: مضادات التجلط والأسبرين لا تستخدم للوقاية من كورونا
أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى بمنزله بعد خروجه من المركز الطبى.. فيديو
التعليم: توفير بوابة تعقيم بالثانوية العامة تستخدم مواد مطهرة غير ضارة
أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن فعالية أي لعلاج كورونا
التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى
الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا
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