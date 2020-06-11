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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز الأخبار: 

الصحة: تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

هيئة الدواء: مضادات التجلط والأسبرين لا تستخدم للوقاية من كورونا

التعليم: توفير بوابة تعقيم بالثانوية العامة تستخدم مواد مطهرة غير ضارة

مدبولى يستعرض أمام الرئيس خطة التعايش تمهيداً لعودة الأنشطة تدريجيا بمختلف القطاعات
 

أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن فعالية أي لعلاج كورونا

السيسى يوجه بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى للأطقم الطبية وتوفير كافة الاحتياجات
 
الحكومة: إسقاط 50% من فوائد تأخير المسحوبات الشهرية بالمديونية على مصر للطيران
 
وزارة الرى بالسودان:مصر تتمسك بوثيقة اجتماعات أمريكا فى مفاوضات سد النهضة
 
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية
 
 
 
الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا قيد التطور والنمو فى أماكن عدة حول العالم
 
 
الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة القادمة
 
 
إنفوجراف.. ضوابط الامتحان لطلاب الثانوية فى زمن كورونا
 
 
الصحة تكشف قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل
 
هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد
 
أول متبرع ببلازما الدم: "ربنا أنعم عليك بالشفا ليه تبخل على غيرك".. فيديو
 
 
 

التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى

 

الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا

 
 

 


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