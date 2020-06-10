اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

2 متر بين طاولات الطعام.. السياحة تعتمد الاجراءات الاحترازية للمطاعم والكافيتريات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:34 م
2 متر بين طاولات الطعام.. السياحة تعتمد الاجراءات الاحترازية للمطاعم والكافيتريات الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت غرفة المنشآت السياحية للمطاعم اليوم قائمة نهائية بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة لعودة تشغيل المطاعم والكافيتريات السياحية، وذلك فى إطار قرب تشغيلها وفقا للضوابط.

وتضمنت القائمة اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة بالعاملين، وآخرى خاصة بالرواد، ورابعة تخص خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وأكدت الغرفة أن تلك الاشتراطات تم اعتمادها خلال اجتماع مع المسئولين بوزارة السياحة، وطالبت المطاعم بسرعة الالتزام بها.

1
 

 

وجاءت الضوابط  العامة:

حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والاثار والغرفة كشرط أساسى للتشغيل، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزى، وقيام مدير المنشأة بتوقيع اقرار إلتزامة بالضوابط وسحب رخصة المنشأة وايقافها فى حال المخالفة.

استقبال الرواد بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابي، وترك مسافة 2 متر بين طاولات الطعام، وتشغيل المصاعد بنسبة 50% إن وجدت، وغلق ملاعب الاطفال، وحظر الحفلات ووضع علامات ارشادية فى المطعم، وتوفير ادوات التعقيم، مع حظر خدمة البوفية المفتوح.

استخدام مفارش وأدوات احادية الأستخدام وتوفير المعقمات والمناديل على كل مائدة طعام، وملصقات أرضية لتحديد دخول دورات المياه.

أما اشتراطات العاملين فتشمل تشغيل نسبة 50% من العمالة، وقياس درجات حرارة العاملين يوميا وإبلاغ وزارة الصحة عن أى حالة اشتباه، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وكمامات للعاملين والتزام ارتدائها، وعدم تشغيل من يعانون من اعراض مرضية.

اما اشتراطات الرواد فتشمل ضمان عدم التزاحم ووضع آلية للدخول والانتظار، وقياس درجة حرارة الزوار، واعتماد طرق الحجز المسبق الكترونيا.


 

 

أما اشتراطات خدمة التيك اواى فتشمل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المطعم للطلب والحصول على الايصال، كذلك عدم انتظار العميل داخل المطعم على ان يقوم المندوب بتوصيلة فى مكان مكشوف، ووضع ملصقات على الارض لتحديد اماكن الانتظار.

 


مطعم سياحى

السياحة

عمل المطاعم

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة: افتتاح متحف الحضارة قريبا.. وموكب ملكى ضخم لنقل المومياوات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:28 م

السياحة: ارتفاع قائمة الفنادق المعتمدة صحيا لـ 196 بعد ضم 22 جدد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:10 م

السياحة العالمية تضع خارطة طريق من 6 عناصر لإنعاش القطاع فى إفريقيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:17 ص

"الساحل يقود عودة السياحة".. فندق العلمين يواجه كورونا بتوفر المطهرات وأدوات التعقيم.. تعليمات صارمة لمقدمى الخدمة وأطقم مدربة لمتابعة التطهير.. لافتات توعية فى كل مكان وتعقيم الغرف بعد مغادرة النزلاء

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:36 م

السياحة: 19 فندقا فى خمس محافظات جديدة تنضم لشهادة السلامة الصحية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة