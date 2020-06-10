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هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:51 م
هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الرعاية الصحية إصابة 4 من العاملين فيها بمحافظة بورسعيد بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نافية ما تردد حول إصابة 46 حالة بفيروس كورونا، كما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعى.
 
وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنها لا تدخر جهداً فى حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.
 
وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه بالفحص الدورى للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية ل (4) أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة.
 
وأضافت الهيئة: على الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلى للعاملين حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعى الحجز بمستشفى العزل واستكمالاً للإجراءات الفورية، قامت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد, بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم.
 
وتابعت: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد مسيرة الي أن المدير التنفيذى للهيئة يباشر عملة بفرع الهيئة ببورسعيد.

 


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