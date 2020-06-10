اليوم السابع
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شاهد الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق المصرية وفقا للمعايير الدولية.. فيديو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:33 م
شاهد الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق المصرية وفقا للمعايير الدولية.. فيديو تعقيم الفنادق
كتبت آمال رسلان 

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نشرت وزارة السياحة والآثار فيديو تعريفيا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الفنادق المصرية، للعمل فى ظل أزمة كورونا، وهى الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء وتم وضعها وفقا للمعايير الدولية.

ويوضح الفيديو الذى تم تصويره داخل الفنادق الإجراءات التى ستتم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة، كيفية التعرف على أن الفندق المستهدف يطبق تلك الشروط قبل حجز الإجازة، مطالبا بضرورة التأكد من حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية والتى تؤكد اعتماد الفندق من قبل وزارة السياحة والآثار.

وبين الفيديو جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من توفير كمامات ومواد تعقيم للعاملين والنزلاء، وتطهير وتعقيم جميع الاسطح والأماكن العامة بشكل دورى، واستخدام المصعد بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية.

ومن ضمن الشروط:
 

- توفير التهوية الجيدة فى جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

وضع مطهر أو محلول كحولى أمام كل غرفة.

عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.

الفحص الطبى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.

الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم.

إجراء الاختبار السريع كشرط أساسى لاستقبال النزلاء الأجانب فى الفنادق، مع اشتراط إجراء اختبار “PCR” قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ48 ساعة، وإحضار شهادة تفيد سلبية العينة.

يتم تخصيص فندق صغير فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه. – يتم تشغيل الفنادق 50% كحد أقصى من العمالة بها، مع إجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

منع إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى بالفندق وحفلات الترفيه.

لن يتم السماح لأى فندق بعمل مساج أو ساونا أو جاكوزى للنزلاء.

تكون المدة البينية لحصول العاملين فى المدن الساحلية على إجازات هى 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.


تعقيم الفنادق

اجراءات احترازية

السياحة

اخبار مصر

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