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محافظة الجيزة تخصص خط ساخن جديد لمنظومة استفسارات وشكاوى المواطنين عن كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:21 م
محافظة الجيزة تخصص خط ساخن جديد لمنظومة استفسارات وشكاوى المواطنين عن كورونا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن تخصيص خط ساخن جديد " 15571 " والخاص بغرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمنظومة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن " كورونا ".
 
وأكدت المحافظة أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على سرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بمرض كورونا، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة .
 
يذكر أن المحافظة قد أعلنت عن أرقام طوارئ أخرى بذات الشأن وهى :-
• 16528   " منظومة الشكاوى الحكومية " .
• 105- 15335  " الخط الساخن لوزارة الصحة " .
• 114     " غرفة عمليات المحافظة "
• 35714170  " مديرية الشئون الصحية بالجيزة " .
 
وفى السياق أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة او الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حاله.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بأجمالي 72 فريق من القائمين علي التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضه ومراقب .
 
وأوضح المحافظ أن الفرق تتنشر فى جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية وبها بيان توضيحى بإرشادات الاستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.
 

كورونا

فيروس كورونا

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الجيزة

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