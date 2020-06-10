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قرار جديد بشأن إجازة تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:43 م
قرار جديد بشأن إجازة تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد المختلفة.

ويأتى ذلك فى ضوء التعامل مع التحديات التى فرضتها أزمة انتشار فيروس "كورونا"المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد، وكذا إجراء الاختبارات الكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهدالمختلفة، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التى تمكنها من ذلك.


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