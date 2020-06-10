وزارة الرى بالسودان:مصر تتمسك بوثيقة اجتماعات أمريكا فى مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء نصار

تواصلت بعد ظهر اليوم اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتى استضافتها مصر بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى وفى إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض و التوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة و على ضوء مبادئ المعاهدات و القوانين الدولية في هذا المجال.

وذكر بيان لوزارة الرى السودانية، إنه تم الاستماع لوجهات نظر الدول الثلاث حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة 21 فبراير التى تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الأثيوبى بتقديم مقترح متكامل للاجتماع وأعاد الوفد السودانى تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها فى اجتماع أمس.

وستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها يوم غدا الخميس والذى تستضيفه أثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.