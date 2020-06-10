الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا

كتب عز النوبى

قال الدكتورأحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا ، حيث تغزو الصادرات الزراعية المصرية جميع الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية.

وتابع رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ" اليوم السابع"،أن صادرات الخضر والفاكهة تغزو جميع الأسواق العالمية والاوربية ، خاصة 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.