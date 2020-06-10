أول متبرع ببلازما الدم: "ربنا أنعم عليك بالشفا ليه تبخل على غيرك".. فيديو

كتب أحمد عرفة

قال مينا أول متبرع ببلازما الدم، إن فيروس كورونا المستجد انتقل إليه من خلال والده، حيث كان يتلقى والده علاجا في المستشفى، ثم أجرت وزارة الصحة مسحات للأسرة بالكامل لتكتشف أنه حالة إيجابية بالفيروس، ومن ثم تم نقله فورا إلى مستشفى الخليفة ليتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أول متبرع ببلازما الدم، خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه مكث في المستشفى 13 يوما حتى تم شفاؤه بشكل كامل، مشيرا إلى أنه بعد شفائه بـ 15 يوما وجد أحد الأطباء المعالجين له يتحدث معه حول التبرع ببلازما الدم.

وتابع أول متبرع ببلازما الدم: تبرعت فورا ببلازما الدم في شهر أبريل الماضى، حيث قرأت كثيرا حول أن بلازما الدم طريقة فعالة في الشفاء من فيروس كورونا واستخدمته دول عديدة أبرزهم الصين وإيطاليا.

ولفت أول متبرع ببلازما الدم، إلى أن على المتعافين من فيروس كورونا ضرورة التبرع ببلازما الدم قائلا: "ربنا أنعم عليك بالشفا ليه تبخل على غيرك"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من كورونا تخطى الـ 8000 مواطن وبالتالي إذا تبرع كل منهم ببلازما الدم يمكنهم علاج الكثير من المصابين بالفيروس.