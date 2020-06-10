إنفوجراف.. ضوابط الامتحان لطلاب الثانوية فى زمن كورونا

يقدم الإنفوجراف التالى مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها من قبل طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات داخل اللجان، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا، ومنها الحضور مبكرا إلى لجنة الامتحان استعدادا لدخول اللجنة من الثامنة صباحا.





ـ ارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة.

ـ عدم مصافحة أي شخص والالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد والحرص على التباعد بينك وبين زملائك.

ـ وإذا شعر الطالب بأى مشكلة صحية يجب إبلاغ الملاحظ فورا مع عدم ادعاء أي مشكلة صحية كذبا للهروب من الامتحان لأن هناك تقرير طبى سيحدد حالتك .

ـ واخيرا عدم إثارة المشكلات داخل اللجنة أو التعدى على الملاحظين أو المراقبين وعدم حيازة أي وسائل للغش لأنه سيتم الكشف عليها.