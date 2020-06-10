الصحة تكشف قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول فى المد ارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2020، مؤكدة أن الشروط تتضمن أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية ولابد وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

وقال مصدر بالتعليم الفنى بوزارة الصحة تشمل القواعد الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى2019-2020 وتابع: " القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد انتهاء أعمال التنسيق و تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبا وطالبة.

واستكمل:" يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث الإعدادي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصنا على مبدأ التوطين.