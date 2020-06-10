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مدبولى يستعرض أمام الرئيس خطة التعايش تمهيداً لعودة الأنشطة تدريجيا بمختلف القطاعات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:47 م
مدبولى يستعرض أمام الرئيس خطة التعايش تمهيداً لعودة الأنشطة تدريجيا بمختلف القطاعات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عرض الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلاً عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادةحوالي 30 ألف مواطن حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاجالحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابةالإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

 

 

 

 


السيسي

الحكومة

كورونا

عودة الحياة لطبيعتها

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