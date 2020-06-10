اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
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نقابة الصحفيين: تحاليل مجانا لمشتركى مشروع العلاج وبخصم 80% للمتدربين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:19 م
نقابة الصحفيين: تحاليل مجانا لمشتركى مشروع العلاج وبخصم 80% للمتدربين ضياء رشوان نقيب الصحفيين
أ ش أ

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حصل أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، على عرض خدمات طبية تحاليل وكشف في جميع التخصصات بمعامل وعيادات متخصصة لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي والخصم بنسبة 80% للصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم من غير المشتركين بمشروع العلاج والمتدربين.
 
وقال عبدالمجيد -في بيان اليوم الأربعاء- إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعي الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أي رسوم مالية، حيث يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليست عاملًا حاسمًا.
 
وأضاف أنه وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته ٥٠ جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أيٌ من أفراد أسرته نفقات مالية.
وأوضح عبدالمجيد أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80% ووافقت إدارة المعامل، وأرسلت ما يفيد بالموافقة في خطابين للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.
 
وشدد عبدالمجيد على أنه خلال مثل تلك الأزمة، والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم.
 
وأشاد بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.

ضياء رشوان

نقابة الصحفيين

تحاليل

كورونا

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