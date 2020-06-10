اليوم السابع
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نقل القاهرة: تحويل الأتوبيس الواحد للعمل بالغاز هيوفر 100 ألف جنية سنويا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:43 م
نقل القاهرة: تحويل الأتوبيس الواحد للعمل بالغاز هيوفر 100 ألف جنية سنويا
كتبت : نورا فخرى تصوير خالد مشعل

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قال اللواء رزق علي مصطفي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ماضية في خطة تحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، لاسيما وأن كل أتوبيس يدخل المنظومة الجديدة بالغاز يوفر 100 ألف جنيه في العام. 
 
وأضاف مصطفى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021 - أن الهيئة لديها 22 جراج وتعاقدنا مع شركات الغاز لانشاء محطات بهذه الجراجات والتي ستكون متاحة للهيئة والجمهور، بحيث يتم تأجيرها وذلك في إطار مساعي الهيئة لتوفير إيرادات أخري. 
وتابع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن أول محطة للغاز الطبيعي متكاملة ستدخل الخدمة ستكون بجراج الهيئة بالمنيب.  
 
و بلغت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام المالي الجديد 5 مليار و555 مليون و648 ألفا مقابل 4 مليار و924 مليون و386 ألف جنيها العام الجاري 2019/2020، فيما بلغت جملة الايرادات 2 مليار و841 مليون و500 ألف جنية العام الجديد مقابل 2 مليار و712 مليون و286 ألف جنيه العام الجاري. 
 
كما قدرت خسائر العام ( عجز النشاط) بالهيئة العامة للنقل خلال العام الجديد بنحو 325 مليون جنية مقابل 340 مليون جنية  العام الجارى 2020/ 2019. 
 
لجنة الإدارة المحلية (1)
 

لجنة الإدارة المحلية (2)
 

لجنة الإدارة المحلية (3)
 

لجنة الإدارة المحلية (4)
 

لجنة الإدارة المحلية (5)
 

 


النقل العام

تذكرة الاتوبيس

البرلمان

الاداره المحليه

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