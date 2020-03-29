اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21%

الأحد، 29 مارس 2020 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% كورونا - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصحة

وفيات كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

مستشفيات العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. السيسى: أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. السيسى يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة