سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21%الأحد، 29 مارس 2020 12:04 ص
كورونا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كوروناالسبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثىالجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السيسى: أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزمالأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورةالثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السيسى يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كوروناالإثنين، 23 مارس 2020 12:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة