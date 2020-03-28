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التعليم العالى: "العلوم والتكنولوجيا" يمول 2 مليون مشروع لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:07 م
التعليم العالى: "العلوم والتكنولوجيا" يمول 2 مليون مشروع لمواجهة كورونا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نداءً بحثيًا طارئًا اليوم الخميس 26 مارس ويستمر حتى 9 أبريل المقبل لكافة الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها فى مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأوضح الدكتور عماد حجازى، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل أن التقدم بالمشروعات يتم على موقع الهيئة بالشبكة الدولية للمعلومات www.stdf.eg مشيرا إلى أن الهيئة رصدت مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تقدم أى عدد من الجهات متضافرة معا، لتعظيم فرص النجاح.

 

ويشمل التقدم للمشروعات عدة مجالات بحثية:

1- فى المجال الطبي:

- تطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه.

- تعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات.

- ضبط البروتوكول المصرى لعلاج الحالات.

2- فى مجال الصيدلة:

- إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج للفيروس.

- تطوير لقاح ضد الفيروس.

3- فى مجال المستلزمات الطبية:

- إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدي.

- إنتاج أجهزة تنفس صناعية.

- أجهزة تنقية هواء لأماكن العزل.

4- الصحة العامة:

- تطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها.

- دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى فى المكاتب بتحليل عينات الهواء.

5- تكنولوجيا المعلومات:

- بناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس.

- بناء منصة بيانات كبيرة لتحليل بيانات رصد الفيروس وتحديد سرعة انتشاره فى المناطق المختلفة.

 


وزارة التعليم العالى

فيروس كورونا

تمويل المشروعات البحثية

كورونا

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