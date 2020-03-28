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وزير التنمية المحلية: ننسق مع الأمن لاستثناء عمال النظافة من حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 01:57 م
وزير التنمية المحلية: ننسق مع الأمن لاستثناء عمال النظافة من حظر التجوال عمال النظافة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن التنسيق مع رجال الأمن يأتى لتمكين عمال النظافة من سرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الاجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم .

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

 

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.

 

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

 

وقال وزير التنمية المحلية، أن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية بلغ حوالى54948 مبنى، كما أشار التقرير إلى عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم إغلاقها 4257 محلا .


التنمية المحلية

عمال النظافة

حظر التجول

مواعيد حظر التجول

اخبار مصر

كورونا

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