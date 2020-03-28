وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت: "قدراتنا جاهزة حتى فى أسوأ سيناريو والمستشفيات جاهزة.. ونجرى عمليات تقصى للمخالطين للحالات المصابة ونجرى لهم عزلا ذاتيا ومتابعة، وفى حال تأكد إصابتهم بالفيروس يتم إدخالهم الحجر الصحى".



وأضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تعمل وفق إجراءات احترازية قوية جداً لتجاوز مرحلة الذروة التى أشار لها العالم كافة، وتابعت: "الإجراءات الحالية مهمة جدا وبنحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان".



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن 70% من الحالات التى أصيبت بكورونا كانت من المخالطين، مشددة على أن مصر لديها استعدادات حتى فى حالة "الجائحة"، سواء فى الأجهزة أو المستشفيات، وتابعت: "وإن الله شاء لا نصل لمعدلات الخطورة".



وفى سياق متصل قالت هالة زايد، أن الأقصر وأسوان نسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير، وذلك يعود إلى الإجراءات التى اتبعتها الدولة لحماية المواطنين والسائحين من الإصابة بفيروس كورونا.