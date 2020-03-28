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مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:40 م
مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا مستشفى - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور عماد حنا مدير عام مستشفى السلام بالمهندسين، تفاصيل إغلاق المستشفى بعد الكشف عن حالتين لفنيين معمل بها مصابين بفيروس كورونا، كانا قد خالطا شخصًا مصابًا بالفيروس أثناء سحب عينة تحليل منه.

وقال الدكتور عماد حنا، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشخص الذي تسبب في إصابة الحالتين اللذين يعملان بالمستشفي توجه إلى مستشفى 15 مايو بعد إصابته لتلقي العلاج، مضيفًا أنه جرى عمل تحاليل لجميع العاملين بالمعمل بالمستشفى، وثبت إيجابية شخصين، وتم إبلاغ وزارة الصحة وتحويلهما إلى مستشفي حميات إمبابة للعزل والحصول على العلاج.

وأضاف أن المستشفى لم يسبق له أن جرى الكشف عن حالات إصابة بالكورونا، وتابع: نسبة الإشغال بها حاليا 15% وسيجرى توزيع مرضى الرعاية المركزة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المستشفيات، أما باقى الحالات التى تسمح لهم بالخروج فستخرج بشكل طبيعى، مؤكدا أن المستشفى به 13 مريضا فقط.

وأوضح، أنه جرى تعقيم المعمل 3 مرات حتى الآن وغلق العيادات الخارجية والطوارئ ومنح جميع العاملين أجازة 14 يومًا فترة حضانة المرض، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تعقيم المستشفى بالكامل يوم الاثنين المقبل، ولفت إلى ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمجهود كبير في مكافحة المرض ولديهم خطة جبارة للقضاء عليه مع نهاية شهر أبريل المقبل.


الصحة

مستشفي السلام

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