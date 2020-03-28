اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

السبت، 28 مارس 2020 10:34 م
وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تعمل على إعادة المصريين العالقين فى الخارج، وكلف وزير الخارجية السفارات بعمل جداول أعداد العالقين وهناك الكثير من المقيمين فى عدد من الدول يرغبون فى العودة ولكن الأولوية للعالقين فى الخارج ولمن خرجوا بتأشيرة سياحة.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن أكبر عدد للمصريين العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية وتخطى العدد 1000 مصرى، ونحن نقدر ظروف المقيم الراغب فى العودة ولكن العالق له الأولوية.

وتابعت نبيلة مكرم قائلة، إنه "قريبا سيكون هناك رحلة إلى واشنطن ويتم العمل عليها وغدا سوف تتوجه 4 طائرات للمملكة المتحدة لإعادة المصريين العالقين".

وواصلت نبيلة مكرم: "نتابع العالقين فى منطقة الشرق الأقصى فى بالى وسنغافورة وجزر المالديف يوجد بها حوالى 95 مصريا وبالى بها حوالى 885 مصريا سافروا لقضاء شهر العسل وعالقين، والدولة المصرية لا تنسى أبناءها فى الخارج على الإطلاق".


نبيلة مكرم

المصرييت فى الخارج

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

كورونا نيوز

اصابات كورونا فى مصر

وفيات كورونا

احصائيات كورونا

عدد المصابين بكورونا فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

وزيرة الصحة: مستعدون لأى سيناريو تجاه فيروس كورونا

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

مستشار رئيس الوزراء:السيسى كلف بتوطين الصناعات الهامة من بينها أجهزة التنفس

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة