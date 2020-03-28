اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 40 حالة إيجابية لفيروس كورونا و6 وفيات جديدة وتعافى 121 مصابًا

السبت، 28 مارس 2020 07:23 م
الصحة: تسجيل 40 حالة إيجابية لفيروس كورونا و6 وفيات جديدة وتعافى 121 مصابًا تسجيل 40 حالة إيجابية لفيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
 
وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الصحة

فيروس كورونا

شكل فيروس كورونا

اعداد المصابين بفيروس كورونا

كورونا اليوم

عدد وفيات كورونا السبت

الصحة تعلن مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية" تشكر مجموعة العشرين لالتزامها بمساعدة العالم لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 06:43 م

الصحة العالمية تجرى تجربة لعلاج كورونا باستخدام أدوية "الملاريا والايدز "

السبت، 28 مارس 2020 05:06 م

الصحة تحدد المنشآت الخاصة المستثناة من الحظر

السبت، 28 مارس 2020 03:50 م

الحكومة تنتفض ضد استهتار بعض المواطنين للوقاية من كورونا.. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ.. شعراوى: هدفنا سلامة وصحة المواطن.. وننسق مع الأمن لاستثناء عمال النظافة من حظر التجوال

السبت، 28 مارس 2020 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة