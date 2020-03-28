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وزير التربية والتعليم: من لم يقدم البحث بالنسبة لسنوات النقل لن ينجح

السبت، 28 مارس 2020 11:50 م
وزير التربية والتعليم: من لم يقدم البحث بالنسبة لسنوات النقل لن ينجح طارق شوقى
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوق، إنه من يمتنع عن تقديم البحث بالنسبة لسنوات النقل لن ينجح، مضيفًا أن الوزارة توجه الحلول لمن يريد أن يتعلم، لافتا: "يعنى الطالب يقول معنديش نت وهو قاعد على الفيس طول اليوم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه غدا الأحد الإعلان عن الأجزاء التى لن يغطيها الامتحان بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن 2 إبريل سيتم الإعلان بخصوص المشروعات، ومن لم يتمكن من عمل المشروعات، سيحضر قبل انتقاله إلى الكلية على الأقل من أسبوعين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أننا سنوجد حلول بديلة لمن لا يستطيع الوصول لخدمة الإنترنت من الطلاب.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه لن يرسب أي طالب بسبب كورونا، موضحًا أنه لا توجد أي أزمة بالمدارس الدولية إلا في المرحلة المؤهلة للجامعات وذلك لأن المدارس الدولية لا تخضع بصفه كاملة لوزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، أوضح وزير التعليم أن أبنائنا في الخارج سوف يتيح لهم المكتبة الرقمية المتاحة في مصر "بنك المعرفة" ، وسوف نقدم دروس "أون لاين" لهؤلاء الطلاب حتى يستطيعوا دراسة المناهج.

وأشار إلى أنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقا.


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