اليوم السابع
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الصحة تحدد المنشآت الخاصة المستثناة من الحظر

السبت، 28 مارس 2020 03:50 م
الصحة تحدد المنشآت الخاصة المستثناة من الحظر وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب العلاجي السماح بتشغيل المنشآت الطبية الخاصة مع الإلتزام بمواعيد حظر التجول طوال أيام الأسبوع ويستثني من التقيد بمواعيد حظر التجول المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة فى حالات الولادة الطارئة .

ووجهت وزارة الصحة والسكان بضرورة مراعاة كافة المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق كافة معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.

وكانت جهت وزارة الصحة والسكان جميع الأطقم العاملة بالنظافة فى بالمستشفيات بالقيام بعملية التطهير والتعقيم كل 48 ساعة باستخدام المطهرات داخل جميع المباني.
 
ونصحت الوزارة فى منشورها مديريات الشؤن الصحية بتقليص عدد الحضور فى الاجتماعات مع اخضاع كافة المترددين على الوزارات والهيئات لكشف درة الحرارة يوميا .
 
وطالبت الوزارة قياداتها بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية منعا لحدوث أى لغط بين الرأي العام.
 
وكان الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، أكد أن مرض كورونا منتشر فى 195 دولة حول العالم، وتابع: مصر الأقل فى الإصابات حول العالم مطالبا المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لتفشي الوباء.
 
 
وقال الدكتور أيمن إن 81 % من الحالات المصابة بكوفيد 19 لا تظهر عليهم الأعراض بينما 5% تظهر عليهم الأعراض بشدة والباقي تظهر الأعراض بشكل متوسط ولا تمثل خطورة .
 
وتابع: مازال هناك طيران لجاليات مصرية تعود من الخارج ونقوم بالكشف والفحص الطبى عليهم، ولاتزال البضائع تعمل رغم تعليق حركة الطيران التجاري .
 
وأضاف: هناك استخدام للكواشف السريعة للتحليل للعائدين من الخارج للكشف عن اصابتهم بالمرض من عدمة وتابع فيروس كورونا ليس شرسا مثل الإيبولا الذي يخلف ضحايا 60 ٪؜ من المصابين بة، وتابع : لابد من الاستمرار فى غسل اليد واتباع التعليمات الوقائية والالتزام بالقرارات الحكومية .

الصحة

المنشآت الطبية الخاصة

مراكز الغسيل الكلوي

الاورام

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