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القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم وتدقيق بيانات المسجلين

السبت، 28 مارس 2020 11:21 ص
القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم وتدقيق بيانات المسجلين الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتابع على مدار الساعة يوميًا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

 

وأكد سعفان، فى بيان اليوم، أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

 

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، والتى وصلت حتى الآن ما يقرب من 139 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى فى بعض المصانع، والمصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.

 

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التى تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

 

وأوضح وزير القوى العاملة كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

-    الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

-    اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

 اختيار اضغط هنا للتسجيل.

 املئ بيانات الاستمارة .

 أضغط على إرسال .

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

اخبار مصرية

العماله غير المنتظمه

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