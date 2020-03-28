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الصحة تكشف 8 نصائح للتسوق الآمن بدون عدوي كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:19 م
الصحة تكشف 8 نصائح للتسوق الآمن بدون عدوي كورونا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزرة الصحة والسكان  ،عن سلسلة من النصائح الهامة حول آليات التسوق لمنع الإصابة بفيروس كورونا  المستجد كوفيد 19  والتى جاءت على النحو التالى . 

-  الحرص الشديد علي شراء احتياجات المنزل فى أوقات غير مزدحمة

- الحذر الشديد من لمس الوجة أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر.

-  تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت مع الإلتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق 

-  ضرورة الحرص علي ترك مسافة كافية لا تقل علي عن متر بينك وبين الأشخاص الأخرين .

-  ضرورة استخدام بطاقات الصراف الآلي إذا أمكن عند الدفع للمشتريات التي نقوم بالحصول عليها من المتاجر المختلفة

-  مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

-  الحرص الشديد علي غسيل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتي تجف

-  يجب الحرص علي عدم لمس المنتجات التي لن نقوم بشرائها .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


الصحة

التسوق

فيروس كورونا

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