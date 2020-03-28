اليوم السابع
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شاهد.. وعد وزير التعليم للطلاب: لن يرسب أحد بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:00 م
شاهد.. وعد وزير التعليم للطلاب: لن يرسب أحد بسبب كورونا د. طارق شوقي

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي أنه لن يرسب أي طالب بسبب كورونا، موضحًا أنه لا توجد أي أزمة بالمدارس الدولية إلا في المرحلة المؤهلة للجامعات وذلك لأن المدارس الدولية لا تخضع بصفه كاملة لوزارة التربية والتعليم.
 
 
وفي سياق متصل، أوضح وزير التعليم أن أبنائنا في الخارج سوف يتيح لهم المكتبة الرقمية المتاحة في مصر "بنك المعرفة" ، وسوف نقدم دروس "أون لاين" لهؤلاء الطلاب حتى يستطيعوا دراسة المناهج.
 
وأشار إلى أنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقا.
 
 
 
 

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