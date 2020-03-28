وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

ماجد تمراز

قال وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، إن أعداد من سجلوا بياناتهم في بيانات العمالة غير المنتظمة، وصلت إلى الآن لـ750 ألف عامل، لافتاً إلى أنه يتم وضع رؤية بعد تنقية البيانات والتأكد منها لرعايتهم.



وأضاف وزير القوى العاملة، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أن موقع وزارة القوى العاملة تعرض للاختراق من قبل "هاكرز" الذين تسببوا فى تعطيله، إلا أنه يتوقع أن يزيد عدد المتقدمين خلال الأيام المقبل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأوضح سعفان، أن بعض الجمعيات طلبت التكفل بـ100 الف عامل غير منتظف وأرسلنا لهم الأولى بالمستحقين وقائمة ببياناتهم، وغيرهم من الجمعيات يعملون مع الوزارة للتكاتف لمواجهة الأوضاع الحالية.



كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه منذ ظهر الخميس الماضى، حتى الآن تم تسجيل ما يزيد عن 750 ألف عامل ضمن العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى للوزارة، وسيتم إرسال بياناتهم للأجهزة المعنية لتدقيق هذه البيانات، ثم عرضها على لجنة تم تشكيلها من قبل الوزراء لوضع آليات الرعاية لهذه الفئة من العمالة.



وأشار وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"‘ إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الجمعيات ومؤسسات المجتمعى المدنى لدعم ورعاية أسر العمالة غير المنظمة، موضحًا إن إحدى الجمعيات طلبت رعاية 100 ألف أسرة.



وواصل وزير القوى العاملة، قائلًا: "مؤسسات المجتمع المدنى طلبت مخاطبتها بعدد من الحالات، وأرسلنا لهم بالفعل".



وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حنان شاهين، إلي أنه ورودت استفسارات للسفارة من المواطنين المصريين حول ترتيب السفارة رحلات طيران خاصة للعالقين منهم بالإمارات في ضوء توقف حركة الطيران حاليا.