أخبار × 24 ساعة.. السيسى يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كورونا

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

الحكومة تبحث إنشاء صندوق لإدارة أزمة كورونا ودعم العمالة غير المنتظمة

السيسى يعلن حزمة من الإجراءات للتخفيف على المواطنين "القرارات كاملة "

موقع الكتروني لـ"القوى العاملة" يسجل بيانات العمالة غير المنتظمة لمساعدتها

إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

إسبانيا تمنع دخول الأجانب لأراضيها لمدة 30 يومًا

التعليم: اعتماد نتيجة "مشروع" الترم الأول للفصل الثانى لمدارس المتفوقين

البحرين: إغلاق جميع المحلات التجارية بدءا من 26 مارس

الأوقاف تفصل إمامين فى الجيزة وبنى سويف بسبب مخالفة قرار غلق المساجد

اليونان تعلن فرض حظر التجوال اعتبارا من الغد لمواجهة تفشى كورونا

الإفتاء: لايشترط إقامة صلاة الجنازة بالمسجد والالتزام بتعليمات الدولة واجب

"الجزيرة" تفبرك تصريحات الرئيس.. واليوم السابع ينشر نص حديث السيسي عن كورونا

دار الافتاء:أجر صلاة المسلم فى البيت لعذرٍ كأجر صلاته فى المسجد

الرئيس السيسي يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

رئيس الوزراء يتابع التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور "كورونا "

السياحة العالمية: غلق الحدود الأوربية ألغى 48 ألف رحلة جوية لـ10 ملايين مسافر

الرئيس السيسي: 14% علاوة المعاشات اعتبارا من العام المالى المقبل

الرئيس السيسي: مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

الرئيس السيسي: إغلاق المساجد والكنائس أخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا

الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية

الرئيس السيسي: ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات

الرئيس السيسى: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. ومصر دولة مش قليلة

الصحة توضح تعليمات التعامل مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من كورونا