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مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

الأحد، 22 مارس 2020 07:12 م
مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور خالد صلاح ومجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو
كتب – أحمد يعقوب - تصوير سامى وهيب - حسن محمد

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عقد الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "اليوم السابع"، اليوم الأحد، اجتماع مجلس تحرير "اليوم السابع"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" - "أولاين" ، وبكامل تشكيل المجلس، وذلك في إطار مواكبة المفاهيم الجديدة لإدارة العمل داخل صالات التحرير باستخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة، والتعامل باحترافية، مع تداعيات وتأثيرات جائحة فيروس "كورونا".

وقال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "اليوم السابع"، "بيوت الزملاء أصبحت جزءًا من غرفة الأخبار، كما كانت غرفة الأخبار دائمًا جزءًا من بيوتهم.. جهد رائع من طاقم التحرير، وفدائية من جميع الزملاء الميدانيين فى كل مكان".

حضر الاجتماع، رؤساء التحرير التنفيذيون، ورؤساء الأقسام، وقيادات صالة التحرير، والزملاء والزميلات الذين يعملون من المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمؤسسة "اليوم السابع"، بالتعامل وفق أفضل المعايير الصحية والمهنية، مع تداعيات وتأثيرات جائحة فيروس "كورونا" على مختلف نشاطات الأعمال، والتأكيد على التواصل الفعال على مدار الساعة بين قيادات التحرير بالمؤسسة، وشبكة الصحفيين والمراسلين، في ميدان العمل والمنزل، والتعاون والتنسيق المستمر والتفاعل على مدار الساعة، بما يؤكد على مفاهيم السرعة والجودة في الضخ الإخبارى، وحق القارئ في المعرفة، على الرغم من التحديات الراهنة التي يمر بها العالم.

 

اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (1)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (2)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (3)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (4)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (5)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (6)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (7)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (8)
 
اليوم السابع يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو (9)

 


اليوم السابع

خالد صلاح

مجلس تحرير اليوم السابع

خليك في البيت

اليوم السابع بلس

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