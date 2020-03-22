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الأوقاف تفصل إمامين فى الجيزة وبنى سويف بسبب مخالفة قرار غلق المساجد

الأحد، 22 مارس 2020 06:51 م
الأوقاف تفصل إمامين فى الجيزة وبنى سويف بسبب مخالفة قرار غلق المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهت وزارة الاوقاف، خدمة إمامين بالأوقاف خالفا تعليمات الوزارة بشأن قرارغلق المساجد، في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله ، ونظرًا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزًا ضد المصلحة الوطنية ، وبما يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، وبناء على تحذيراتنا السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف.
 
وقررت الوزارة، إنهاء خدمة كل من : عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات  ، و راضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد . 
 
وتؤكد وزارة الأوقاف على أمرين : الأول : أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني والآخر : أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .
 
من جانب آخر وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الشكر لكل أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقًا كاملاً مؤقتًا لمدة أسبوعين.
 
ووجه الوزير، الشكر لكل قيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد ، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين  .
 
 
 

وزاره الاوقاف

كورونا

غلق المساجد

اخبار مصر

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