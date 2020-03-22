الرئيس السيسي يعلن 15 قرارا اقتصاديا لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة "كورونا" والتى جاءت كالتالى:
1- توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
2- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار.
3- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.
5- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.
6- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
9- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.
10- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
11- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.
12- شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
13- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.
14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
15- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.
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