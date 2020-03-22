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إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:26 م
إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا أطباء في إيطاليا
وكالات

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إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل باستثناء الشركات التى تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد فى البلاد فى أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.

وسجلت إيطاليا قفزة فى عدد وفيات كورونا بلغ نحو 800 أمس ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى أكثر البلاد تضررا من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريبا.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونى بوقف كل الإنتاج غير الاستراتيجى لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 799 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة،  وقال: "إنها أصعب أزمة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية " ، مؤكداً: "ليس لدينا بديل".

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قول كونتى "ما سيتم تنفيذه هو "إجراءات صارمة، ولكن ليس لدينا بديل، ففى هذه اللحظة يجب أن نقاوم، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية أنفسنا".
وأضاف أن هذه إجراءات "ستستغرق وقتا لإظهار أثارها"، موضحا وفاة العديد من المواطنين هم ألم يتجدد كل يوم، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى ؛ يجب علينا إغلاق الأراضي الوطنية بأكملها لكل نشاط إنتاجي غير ضروري ، وليس ضروريًا ، على الرغم من أننا نضمن السلع والخدمات الأساسية".
 
فيما أقلعت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موسكو، اليوم الأحد، وعلى متنها خبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة فى مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار (تشكالوفسكي) بضواحى موسكو مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة فى احتواء انتشار فيروس (كورونا).
 
وأضاف البيان، أن طائرة من طراز (إيل 67) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية حلقت من مطار (تشكالوفسكي) العسكرى مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة فى مكافحة الفيروس.

فيروس كورونا

إيطاليا

كورونا

وفيات

رئيس الوزراء الإيطالى

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