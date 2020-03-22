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موقع الكتروني لـ"القوى العاملة" يسجل بيانات العمالة غير المنتظمة لمساعدتها

الأحد، 22 مارس 2020 07:27 م
موقع الكتروني لـ"القوى العاملة" يسجل بيانات العمالة غير المنتظمة لمساعدتها وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها ، والتي لم تقي بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg .
 
وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين ، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .
 
وجددت الوزارة ، الإعلان عن تخصيص  رقم  تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .
 
وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة " الواتس اب ".
 

 


القوى العاملة

وزراه القوى العاملة

محمد سعفان

العماله غير المنتظمه

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